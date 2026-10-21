Scontri Milano, Sala: "Schiereremo 300 agenti polizia locale"

Milano, 21 ott. (askanews) - Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, al termine della riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura con i ministri Piantedosi e Salvini fa il punto della situazione a Milano e spiaga l'impegno del Comune per la gestione dell'ordine pubblico spiegando come verrà utilizzata la polizia locale: "Non è che fa fronteggia i manifestanti, questo è chiaro. Ci saranno più persone e più integrazione, schiereremo tutte le forze disponibili e credo che metteremo 300 agenti di polizia locale per aiutare a portare in questura i fermati. Inoltre daremo la possibilità di utilizzare anche i nostri droni, metteremo in campo tutta la nostra disponibilità ".