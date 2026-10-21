ULTIME NOTIZIE 21 OTTOBRE 2026

Scontri Milano, Sala: "Schiereremo 300 agenti polizia locale"

Milano, 21 ott. (askanews) - Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, al termine della riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura con i ministri Piantedosi e Salvini fa il punto della situazione a Milano e spiaga l'impegno del Comune per la gestione dell'ordine pubblico spiegando come verrà utilizzata la polizia locale: "Non è che fa fronteggia i manifestanti, questo è chiaro. Ci saranno più persone e più integrazione, schiereremo tutte le forze disponibili e credo che metteremo 300 agenti di polizia locale per aiutare a portare in questura i fermati. Inoltre daremo la possibilità di utilizzare anche i nostri droni, metteremo in campo tutta la nostra disponibilità ".

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi