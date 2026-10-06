ULTIME NOTIZIE 06 OTTOBRE 2026

Scontri al derby Torino-Juventus: 22 misure cautelari

Torino, 6 ott. (askanews) - Sono 22 gli ultras di Juventus e Torino colpiti misure cautelari (divieto di dimora a Torino e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria) per gli scontri avvenuti prima del derby Torino-Juventus del 24 maggio scorso allo stadio Olimpico Grande Torino. Nei confronti di tutti i tifosi denunciati sono stati emessi provvedimenti di Daspo.

Secondo gli investigatori, prima dell'inizio della partita le due tifoserie hanno tentato ripetutamente di entrare in contatto, scotrandosi poi contro le forze dell'ordine con lancio di pietre, bottiglie di vetro e petardi. Negli scontri sono rimasti feriti nove poliziotti.

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