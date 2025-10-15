Scontri a Udine in concomitanza della partita Italia-Israele

Udine, 15 ott. (askanews) - Al termine della manifestazione pacifica a sostegno della Palestina e contro la presenza della nazionale di calcio israeliana a Udine è scoppiata la violenza. Decine di manifestanti si sono scontrati con la polizia antisommossa nel centro della città friulana. La protesta pacifica, tenutasi poche ore prima della partita di qualificazione ai Mondiali Italia-Israele, è degenerata e la la polizia ha lanciato gas lacrimogeni per disperdere la folla. I Pro Pal hanno risposto lanciando pietre, ferendo gravemente un giornalista che seguiva i disordini. Diversi giovani sono stati arrestati con l'accusa di aver partecipato alle violenze. I manifestanti avevano aderito a un appello più ampio lanciato da centinaia di gruppi di attivisti che chiedevano alla FIFA di mettere al bando Israele per le sue azioni militari a Gaza.