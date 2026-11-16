ULTIME NOTIZIE 16 NOVEMBRE 2026

Sciopero, Salvini: venerdì nessuna soppressione su Frecce e Intercity

Milano, 16 nov. (askanews) - Nessuna soppressione di treni dell'alta velocità e Intercity in occasione dello sciopero ferroviario di venerdì 20 novembre. Lo ha assicurato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a margine di un evento della Navigazione Laghi a Milano.

"Lo sciopero è sempre legittimo. Da ministro dei Trasporti posso garantire che Ferrovie dello Stato non sopprimerà alcun treno né dell'alta velocità né degli Intercity", ha dichiarato Salvini.

"È giusto che ciascuno rivendichi i suoi diritti. L'unica cosa particolare è che è uno sciopero che Landini e la Cgil hanno convocato contro la legge di bilancio prima ancora che conoscessero la legge di bilancio. Quindi che sia uno sciopero con venature politiche mi sembra evidente", ha aggiunto il Ministro, sottolineando che lavoratrici e lavoratori faranno le proprie valutazioni.

Salvini ha quindi ribadito che "sull'alta velocità e sugli Intercity la giornata di venerdì sarà una giornata senza soppressioni".

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