ULTIME NOTIZIE 04 OTTOBRE 2025

Sciopero, Renzi: nessuno ha difeso violenti, normale idee diverse su piazze

Firenze, 4 ott. (askanews) - "Nessuno ha difeso i violenti e chi difende i violenti sbaglia, se c'è. E' normale che si abbiano idee diverse sulle piazze, ma quando ci sono migliaia e migliaia di persone che hanno voglia di gridare la loro indignazione bisogna averne rispetto. Ieri il ministro dell'Interno qui ha espresso parole di grande civiltà". Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi parlando con i giornalisti a margine della Leopolda 13.

"Io trovo importante che Elly Schlein abbia comunque deciso di non votare contro la mozione" renziana sul piano Trump per il Medioriente, ha concluso Renzi".

POLITICA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi