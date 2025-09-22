ULTIME NOTIZIE 22 SETTEMBRE 2025

Sciopero per Gaza, migliaia di persone in piazza a Roma

Roma, 22 set. (askanews) - Tantissimi studenti, lavoratori e associazioni: migliaia di persone sono scese in piazza a Roma nel giorno della mobilitazione di massa in Italia a sostegno dei palestinesi, con oltre 60 cortei organizzati in molte città e uno sciopero generale sostenuto da Usb e dai sindacati di base (Cub, Adl, Sgb).

Il corteo romano ha attraversato via Cavour per arrivare fino a Piazza dei Cinquecento davanti alla Stazione Termini, fra decine e decine di bandiere palestinesi, striscioni e slogan come "Blocchiamo tutto".

