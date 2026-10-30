Sciopero, momenti di tensione a Roma al Colosseo, cassonetti bruciati

Roma, 30 ott. (askanews) - Nelle immagini i momenti di tensione a Roma a margine della grande manifestazione contro il carovita e le guerre, che al netto di questo episodio è stata molto partecipata e pacifica.

Nel pomeriggio un gruppo di circa 300 persone si è staccato dal corteo principale e si è diretto verso la zona del Colosseo. Qui si sono registrati lanci di oggetti, uova e vernice contro le forze dell'ordine schierate a protezione dell'area archeologica e dei palazzi istituzionali, ed è stato dato alle fiamme qualche cassonetto.