ULTIME NOTIZIE 30 OTTOBRE 2026

Sciopero, momenti di tensione a Roma al Colosseo, cassonetti bruciati

Roma, 30 ott. (askanews) - Nelle immagini i momenti di tensione a Roma a margine della grande manifestazione contro il carovita e le guerre, che al netto di questo episodio è stata molto partecipata e pacifica.

Nel pomeriggio un gruppo di circa 300 persone si è staccato dal corteo principale e si è diretto verso la zona del Colosseo. Qui si sono registrati lanci di oggetti, uova e vernice contro le forze dell'ordine schierate a protezione dell'area archeologica e dei palazzi istituzionali, ed è stato dato alle fiamme qualche cassonetto.

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi