ULTIME NOTIZIE 03 OTTOBRE 2025

Sciopero, Landini: "In piazza a volto scoperto per la non violenza"

Roma, 3 ott. (askanews) - "Siamo in piazza a volto scoperto. Qualcuno pensa che vogliamo fare dei disordini? Siamo in piazza per la non violenza e per difendere la pace, per la nostra Costituzione. Chi fa violenza non c'entra con la nostra manifestazione e il nostro sciopero generale".

Lo ha affermato il leader della Cgil, Maurizio Landini, arrivando in piazza Vittorio nel giorno della protesta a sostegno della Flotilla.

"Penso che si voglia parlare di questo per non parlare di quanto sta succedendo - ha detto - se scendo in piazza per la libertà e la non violenza ci deve essere qualcuno che mi garantisce. È pagato dagli italiani per questo. Spetta al governo e al ministero dell'Interno garantire la sicurezza. Siamo in piazza per dire no al genocidio e per dire al governo che non è il momento di spendere in armi, ma per la sanità e alzare gli stipendi. Bisogna ascoltare i giovani che sono al centro di questa mobilitazione".

POLITICA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi