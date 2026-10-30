Sciopero, in migliaia a Genova contro il carovita e la guerra

Genova, 30 ott. (askanews) - Migliaia di persone in piazza a Genova nel giorno dello sciopero generale, con diversi cortei organizzati da USB e altri sindacati di base, così come nelle principali città italiane.

Nelle immagini, la manifestazione partita dalla stazione Principe e diretta al varco portuale Albertazzi, bloccato dalle prime ore del mattino dai lavoratori portuali.

Tanti i cartelli contro la guerra e il riarmo e le bandiere della Palestina, così come gli slogan contro il carovita. "Abbiamo già pagato troppo, ora facciamo i conti", si legge su uno striscione.