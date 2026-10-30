ULTIME NOTIZIE 30 OTTOBRE 2026

Sciopero, Ilaria Salis a corteo Milano: importante scendere in piazza

Milano, 30 ott. (askanews) - "In Italia ci sono sempre più persone che non ce la fanno più ad arrivare a fine mese, che non ce la fanno a pagare le bollette, a pagare l'affitto, a pagare la benzina e quindi è molto importante portare queste istanze in piazza e appunto oggi è stato fatto da centinaia di migliaia di persone, questo è importantissimo". Così Ilaria Salis, europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra, che a Milano si è unita al corteo degli studenti, nella giornata di sciopero generale.

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