Sciopero, Ilaria Salis a corteo Milano: importante scendere in piazza

Milano, 30 ott. (askanews) - "In Italia ci sono sempre più persone che non ce la fanno più ad arrivare a fine mese, che non ce la fanno a pagare le bollette, a pagare l'affitto, a pagare la benzina e quindi è molto importante portare queste istanze in piazza e appunto oggi è stato fatto da centinaia di migliaia di persone, questo è importantissimo". Così Ilaria Salis, europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra, che a Milano si è unita al corteo degli studenti, nella giornata di sciopero generale.