Sciopero, il corteo a Napoli: incursione dei manifestanti in porto

Napoli, 3 ott. (askanews) - Immagini da Napoli, dove centinaia di persone, almeno 50mila secondo la Cgil, hanno sfilato in corteo per lo sciopero generale proclamato da Cgil e Usb in difesa della Flotilla e per Gaza. I manifestanti hanno poi deviato il loro percorso da piazza Plebiscito per entrare da varco Immacolatella. Al grido di "Palestina libera" e "Siamo tutti anti-sionisti" si sono diretti verso il porto. Traffico cittadino paralizzato.

Il corteo è terminato a piazza Mercato, toccando nel loro percorso diverse zone della città: da Piazza Mancini a Corso Umberto, fino a via Vespucci. Durante il tragitto, con l'incursione nel porto, hanno invaso anche un'area dove erano stipati dei container. Il corteo per diversi minuti ha bloccato l'ingresso dell'autostrada A3. Non si sono registrati momenti di tensione.

