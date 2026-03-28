ULTIME NOTIZIE 28 MARZO 2026

Sciopero giornalisti per rinnovo contratto, i sit-in a Roma e Milano

Milano, 28 mar. (askanews) - Nelle immagini i sit-in che l'Associazione stampa romana e l'Associazione lombarda giornalisti (Alg) hanno organizzato a Roma e Milano in occasione dello sciopero di categoria promosso dall'Fnsi (Federazione nazionale, stampa italiana) il 27 marzo. I giornalisti e le giornaliste chiedono il rinnovo del contratto scaduto da ormai 10 anni, al centro di una vertenza che si protrae da 2 anni.

"Il sindacato rifiuta le risposte della Fieg sul rinnovo contrattuale - ha spiegato in una nota il sindacato - La Fnsi lotta per mantenere le tutele per i giornalisti e per il futuro dell'informazione e non si può accontentare di risposte algebriche e miopi che stanno riducendo l'informazione stessa ad un terreno incolto per l'intelligenza artificiale e lo sfruttamento di manodopera intellettuale. Gli editori continuano a prendere finanziamenti, eppure senza riuscire a immaginare un futuro per l'informazione e i suoi lavoratori, che siano dipendenti o collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori autonomi. Viviamo il grande paradosso di una società che consuma informazione e di editori che bruciano chi fa informazione".

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