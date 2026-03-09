ULTIME NOTIZIE 09 MARZO 2026

Sciopero generale transfemminista, al via a Roma il corteo

Roma, 9 mar. (askanews) - Migliaia di persone a Roma alla mobilitazione dell'associazione "Non una di meno" nel giorno dello sciopero transfemminista, nell'ambito delle azioni organizzate fra l'8 e il 9 marzo in occasione della giornata internazionale della donna.

Il corteo è partito da Piazzale Ostiense, diretto verso il Ministero dell'Istruzione. "Rompiamo le righe, corpi liberi da guerre e patriarcato" si legge nello striscione di apertura.

"Consenso sì, Bongiorno no", è uno degli slogan gridato dalle persone alla manifestazione che contestano al governo l'approvazione del DdL Bongiorno, ma anche la bocciatura del congedo retribuito ai padri, l'eliminazione di Opzione Donna.

Uno sciopero che cade nei giorni in cui è esplosa la guerra in Medioriente dopo l'attacco di Usa e Israele all'Iran.

"Scioperiamo. Contro la guerra all'Iran e i bombardamenti sul Libano, fuori da ogni legalità internazionale, che stanno provocando un'escalation dagli esiti imprevedibili - scrive Non una di meno - Contro l'utilizzo delle basi italiane ed europee e qualsiasi coinvolgimento italiano nel conflitto."

