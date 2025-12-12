ULTIME NOTIZIE 12 DICEMBRE 2025

Sciopero Cgil, Salvini: "Bassissima adesione è la migliore risposta"

Roma, 12 dic. (askanews) - "Ero nella sala operativa di Ferrovie dello Stato. È il venerdì classico di sciopero, stiamo però garantendo ad esempio sulla tratta Roma-Milano il 100% della percorrenza dell'alta velocità. Al di là delle idee di ciascuno, siamo in democrazia, se abbiamo appena rinnovato il contratto a 90.000 ferrovieri, con un aumento medio di 230 euro al mese, piuttosto che nella scuola a un milione e 200mila insegnanti e personale per un aumento medio superiore ai 200 euro e che i lavoratori le lavoratrici vedono cosa sta cambiando, e poi agiscono di conseguenza. E mi sembra che le bassissime percentuali di adesione che garantiscono lo studio, la mobilità e la salute oggi a milioni di italiani sono la risposta migliore che si potesse dare". Così il ministro delle Infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini intervenendo alla cerimonia di inaugurazione del Ponte ex dell'Industria restaurato a Roma dall'Anas.

