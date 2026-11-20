Bologna, 20 nov. (askanews) - "Bene i cortei in Italia, ma facciamo i cortei in Europa perché forse l'Italia oggi è l'unica che ha le idee chiare in Europa". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, a margine dell'incontro del Comitato Leonardo 'Automotive Made in Italy e Motor Valley' all'Auditorium Ducati di Bologna, rispondendo a una domanda sullo sciopero della Cgil e sulla crisi della filiera dell'automotive.

"Il vero tema è che l'Europa deve fare i compiti a casa - ha aggiunto Orsini -. Abbiamo bisogno di salvaguardare il Made in Europe, ma il Made in Europe non può essere allargato a 42 paesi complessivi, noi siamo 27. Allargare alla Turchia, che mi fa venire dentro i prodotti dalla Cina, non penso che sia salvaguardare l'automotive".

"Lo sciopero è un diritto, per l'amor di Dio. Io credo che in questo momento abbiamo bisogno di salvaguardare anche la produttività", ha sottolineato il leader degli industriali. Sui salari "bisogna che si bussi alla porta di qualcun altro, perché noi su 22 milioni di lavoratori ne rappresentiamo 5,6 milioni. Sicuramente si può fare meglio, ma il nostro è il contratto preso di riferimento, il nostro è considerato il salario giusto", ha concluso.