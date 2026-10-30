Sciopero, alla manifestazione a Roma sfilano anche i trattori

Roma, 30 ott. (askanews) - "Prezzi alle stelle per chi compra, briciole per chi produce" si legge in un cartello sopra uno dei trattori che ha sfilato per le strade di Roma in zona Porta Pia, durante la protesta organizzata da USB e altri sindacati di base in diverse città nel giorno dello sciopero generale.
Ingente lo schieramento delle forze dell'ordine davanti al Ministero dei Trasporti a via Nomentana dove il corteo si è fermato.
"Noi agricoltori protestiamo per i costi di produzione troppo elevati" hanno detto alcuni che hanno fermato i loro mezzi proprio davanti al Ministero.