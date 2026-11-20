Genova, 20 nov. (askanews) - A Genova si è concluso con l'occupazione della Facoltà di Lettere dell'Università in via Balbi 4 il corteo promosso dalle organizzazioni studentesche Osa e Cambiare Rotta in occasione dello sciopero internazionale degli studenti contro la guerra e il riarmo europeo. "Entriamo tutti in via Balbi 4, occupiamo l'Università! Loro ci vogliono strappare il futuro, non glielo permetteremo. Ci vogliono strappare l'università, ci tolgono i fondi per il diritto allo studio, non riusciamo più a studiare. L'unica prospettiva è la guerra e noi la guerra non la facciamo, noi non ci arruoleremo mai", ha gridato una studentessa al megafono.

Centinaia di studenti, dopo aver sfilato per le strade del centro cittadino, hanno fatto irruzione all'interno dell'Università scandendo slogan contro il governo, la guerra e il carovita. In corteo, insieme agli studenti, anche i portuali del Collettivo autonomo dei lavoratori del porto di Genova e una delegazione di sindacalisti di Usb Scuola. Sulla facciata del palazzo è stato srotolato un lungo striscione con scritto "Balbi 4 occupata. Meloni dimissioni". Per il pomeriggio alle 18, intanto, è stata annunciata un'assemblea studentesca all'interno dell'Università occupata.