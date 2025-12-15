ULTIME NOTIZIE 15 DICEMBRE 2025

Sciata benefica con centinaia di Babbi Natale sulle piste del Maine

Newry (Maine), 15 dic. (askanews) - Centinaia di Babbi Nalate sugli sci, e qualcuno anche con la tavola da snowboard, si sono ritrovati per una discesa collettiva sulle piste di South Ridge, a Newry, nello Stato americano del Maine. Una tradizione divertente che si ripete da qualche anno e che ha anche un valore sociale.

Tutti insieme in seggiovia con il costume rosso, barba e cappello, poi la discesa accompagnata da canti e "Oh Oh Oh"; la sciata in costume, in pieno spirito natalizio, è infatti l'occasione per raccogliere fondi a favore di organizzazioni benefiche locali. "É stato magico - hanno raccontato alcuni - una sciata magica. Portiamo il Natale, questo è un periodo magico dell'anno ed è bello pensare che tutte queste persone sono qui per gli stessi motivi, si sente il bisogno di restituire qualcosa, è fantastico dare e fare qualcosa per la comunità".

