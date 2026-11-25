Milano, 25 nov. (askanews) - La neve, le Dolomiti del Brenta e le prime sciate. Madonna di Campiglio riaccende la voglia di sci e il 21 e 22 novembre anticipa l'inverno con un weekend di pre-apertura al Grostè, dando il via a una stagione che punta sulla qualità dell'esperienza sulla neve e su un'offerta turistica ritagliata su misura per la famiglia. "Oggi apriamo la stagione. un ottimo inizio, una bellissima giornata - assicura Bruno Felicetti, direttore generale di Funivie Madonna di Campiglio -. 2 mila persone che ci hanno scelto in questa giornata in linea con l'apertura dell'anno scorso".

"Prima sciata, la prima volta con lo snow di quest'anno - racconta una sciatrice - Bella soprattutto perché c'è una giornata pazzesca, super soleggiata. Ci siamo mangiati qualcosa qui in rifugio e adesso facciamo ancora un paio di piste.

Giornata meravigliosa, proprio perfetta. Sarà la prima di tante".

Per limitare l'eccessivo affollamento e assicurare la massima qualità della sciata, torna - e si allarga - il Numero ideale, formula che prevede un tetto massimo di 15mila sciatori sulle piste nelle ore di maggiore affluenza. Un sistema già sperimentato con successo garantendo meno code, più tempo sugli sci e più sicurezza per gli sciatori.

"La sperimentazione del numero ideale dell'anno scorso è andata bene: -7% dei primi ingressi, +1% di passaggi, quindi meno code più sciate, e -5% di soccorsi in pista, quindi anche più sicurezza in pista - spiega il direttore generale di Funivie Madonna di Campiglio -. Proprio per questo abbiamo deciso di estendere quest'anno ad altri periodi: a Sant'Ambrogio, dal 5 all'8 dicembre, a Capodanno, dal 27 dicembre al 6 gennaio, e due settimane a Carnevale dal 7 al 21 febbraio".

Il vero fiore all'occhiello della stagione invernale di Madonna di Campiglio è Starpass Family, nuova formula che riunisce la spesa degli sciatori dello stesso nucleo familiare, con vantaggi e sconti per chi condivide la vacanza sulla neve.

"L'altra novità si chiama Starpass Family. La nostra pay-per-use che permette di pagare solo quanto si scia è stata implementata e allargata al nucleo familiare: un nucleo familiare compone una soglia massima di spesa oltre la quale ha il 50% di sconto. In questo modo tutti i componenti della famiglia portano a raggiungere questa soglia - puntualizza Felicetti -. I bambini fino a otto anni sciano completamente gratis, i ragazzi dagli 8 ai 23 anni hanno il 30% di sconto e contribuiscono a questa soglia. In questo modo tutti quelli che sciano di più permettono a chi scia di meno di avere il 50% di sconto".

Il calendario delle aperture si allarga progressivamente per una stagione che guarda oltre le piste da sci: dai rifugi con menù tipici della cucina trentina alle passeggiate con le ciaspole, dalle discese in slittino fino alle proposte di relax, gastronomia e après-ski, per una montagna da vivere ogni giorno dall'alba al tramonto.

"Oggi la preapertura del 21 e 22 novembre qui solo al Grostè. Dal 27 riapriamo anche altre zone, in particolare la zona dello Spinale, e poi dal 3 dicembre apriremo tutta la SkiArea, compresi i collegamenti con Folgarida e Marilleva e Pinzolo, per i 150 km di piste - dice ancora il direttore generale di Funivie Madonna di Campiglio -. Quindi un Sant'Ambrogio tutti al completo, tutti aperti e tutte le piste pronte".