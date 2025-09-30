Schwarzenegger in Vaticano: insieme possiamo combattere inquinamento

Roma, 30 set. (askanews) - La lotta per l'ambiente e la difesa del Pianeta ormai "è una battaglia globale" che va vinta "toccando i cuori e non i cervelli delle persone", spiegando loro "che ogni anno l'inquinamento provoca milioni e milioni di malattie e di morte, e tra loro tanti bambini". A dirlo, "Terminator" Arnold Schwarzenegger, ex governatore della California e presidente dell'USC Schwarzenegger Institute, da sempre paldino della causa ambientale, ospite in Vaticano della presentazione della conferenza internazionale "Raising Hope for Climate Justice", promossa dal Movimento Laudato Si in occasione del decimo anniversario dell'Enciclica di Papa Francesco.

"Considero quello attuale come un tempo di sfida globale, un momento importantissimo in cui partecipa anche la chiesa cattolica con obiettivi per i quali tutti lavorano insieme. Questo è importante - ha aggiunto Schwarzenegger - perché nessuno può porre fine all'inquinamento da solo".