Schlein: su costo energia continueremo a insistere con il governo

Roma, 18 set. (askanews) - Il Pd continuerà a chiedere al governo interventi sul costo dell'energia perché "il Paese non può andare avanti per un anno in queste condizioni". Lo ha detto la segretaria del partito Elly Schlein a margine di un dibattito all'Unione degli Universitari, rispondendo ai giornalisti che le chiedevano di commentare le reazioni negative degli alleati del campo largo alla sua lettera aperta a Giorgia Meloni.

"Finalmente anche in Ue si discute di tassare gli extraprofitti delle società energetiche per chiedere un contributo straordinario a chi si è arricchito anche durante la crisi di Hormuz", ha detto la leader dem, "noi continueremo a insistere che servono sia atti immediati, come ad esempio la tassazione degli extraprofitti delle società energetiche per dare immediato sollievo all'economia, sia interventi strutturali. Perché il Paese, l'Italia, ha il costo dell'energia all'ingrosso più caro d'Europa. Questo vuol dire che le nostre imprese perdono competitività e che le famiglie sono in bolletta".

"Da questo punto di vista, noi continueremo a chiedere risposte a questo governo. Stiamo facendo e continueremo a fare naturalmente anche il lavoro unitario con tutte le altre opposizioni e continueremo anche a sollecitare il governo a fare quello che non ha fatto per quattro anni" ha concluso Schlein.