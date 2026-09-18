ULTIME NOTIZIE 18 SETTEMBRE 2026

Schlein: su costo energia continueremo a insistere con il governo

Roma, 18 set. (askanews) - Il Pd continuerà a chiedere al governo interventi sul costo dell'energia perché "il Paese non può andare avanti per un anno in queste condizioni". Lo ha detto la segretaria del partito Elly Schlein a margine di un dibattito all'Unione degli Universitari, rispondendo ai giornalisti che le chiedevano di commentare le reazioni negative degli alleati del campo largo alla sua lettera aperta a Giorgia Meloni.

"Finalmente anche in Ue si discute di tassare gli extraprofitti delle società energetiche per chiedere un contributo straordinario a chi si è arricchito anche durante la crisi di Hormuz", ha detto la leader dem, "noi continueremo a insistere che servono sia atti immediati, come ad esempio la tassazione degli extraprofitti delle società energetiche per dare immediato sollievo all'economia, sia interventi strutturali. Perché il Paese, l'Italia, ha il costo dell'energia all'ingrosso più caro d'Europa. Questo vuol dire che le nostre imprese perdono competitività e che le famiglie sono in bolletta".

"Da questo punto di vista, noi continueremo a chiedere risposte a questo governo. Stiamo facendo e continueremo a fare naturalmente anche il lavoro unitario con tutte le altre opposizioni e continueremo anche a sollecitare il governo a fare quello che non ha fatto per quattro anni" ha concluso Schlein.

POLITICA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi