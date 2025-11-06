ULTIME NOTIZIE 06 NOVEMBRE 2025

Schlein: su Almasri figura imbarazzante e vergognosa del governo

Roma, 6 nov. (askanews) - "È stata una figura imbarazzante e vergognosa per il nostro Paese, perché evidentemente per la Procura libica il diritto internazionale vale solo fino a un certo punto, come per questo governo, per parola del ministro Tajani". Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein a margine dell'iniziativa 'Il Domani delle donne', a Roma.

"Giorgia Meloni dall'inizio non ha mai voluto rispondere sui motivi di una scelta che ha visto riportare a casa con il volo di stato un torturatore libico, mentre loro buttano un miliardo degli italiani a costruire delle prigioni vuote in Albania dove deportare i suoi torturati. Quindi una figura veramente vergognosa per cui noi continueremo a chiedere conto a questo governo che però sapete si fatto votare dal Parlamento per non essere su questo giudicato", ha concluso.

POLITICA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi