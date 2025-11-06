Schlein: su Almasri figura imbarazzante e vergognosa del governo

Roma, 6 nov. (askanews) - "È stata una figura imbarazzante e vergognosa per il nostro Paese, perché evidentemente per la Procura libica il diritto internazionale vale solo fino a un certo punto, come per questo governo, per parola del ministro Tajani". Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein a margine dell'iniziativa 'Il Domani delle donne', a Roma.

"Giorgia Meloni dall'inizio non ha mai voluto rispondere sui motivi di una scelta che ha visto riportare a casa con il volo di stato un torturatore libico, mentre loro buttano un miliardo degli italiani a costruire delle prigioni vuote in Albania dove deportare i suoi torturati. Quindi una figura veramente vergognosa per cui noi continueremo a chiedere conto a questo governo che però sapete si fatto votare dal Parlamento per non essere su questo giudicato", ha concluso.