ULTIME NOTIZIE 24 OTTOBRE 2025

Schlein risponde a Meloni: vuole distogliere attenzione da manovra

Roma, 24 ott. (askanews) - La maggioranza attaccandoci "prova a distogliere l'attenzione da questa manovra che prevede crescita zero e che di nuovo non mette sufficienti risorse sulla sanità pubblica mentre ci sono italiani che non si riescono a curare". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, a margine della presentazione del libro "Il Paese che conta. Come i numeri raccontano la nostra storia" di Linda Laura Sabbadini, ex direttrice dell'Istat.

"Noi - ha aggiunto - daremo il nostro contributo come sempre e lo daremo puntando sulle nostre grandi priorità: la sanità pubblica, la scuola che sta soffrendo, la ricerca, l'università e anche le politiche industriali di cui questo governo pare essersi dimenticato".

Quanto alle discussioni interne al centrodestra, ha aggiunto: "Ci chiediamo se avessero letto la manovra prima di approvarla nel Consiglio dei ministri, visto che continuano a litigare. Il punto è che di questi litigi poi pagano il conto agli italiani. Si mettessero invece a concentrarsi su come dare migliori risposte al Paese di quelle che si prospettano con questa manovra".

POLITICA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi