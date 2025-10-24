Schlein risponde a Meloni: vuole distogliere attenzione da manovra

Roma, 24 ott. (askanews) - La maggioranza attaccandoci "prova a distogliere l'attenzione da questa manovra che prevede crescita zero e che di nuovo non mette sufficienti risorse sulla sanità pubblica mentre ci sono italiani che non si riescono a curare". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, a margine della presentazione del libro "Il Paese che conta. Come i numeri raccontano la nostra storia" di Linda Laura Sabbadini, ex direttrice dell'Istat.

"Noi - ha aggiunto - daremo il nostro contributo come sempre e lo daremo puntando sulle nostre grandi priorità: la sanità pubblica, la scuola che sta soffrendo, la ricerca, l'università e anche le politiche industriali di cui questo governo pare essersi dimenticato".

Quanto alle discussioni interne al centrodestra, ha aggiunto: "Ci chiediamo se avessero letto la manovra prima di approvarla nel Consiglio dei ministri, visto che continuano a litigare. Il punto è che di questi litigi poi pagano il conto agli italiani. Si mettessero invece a concentrarsi su come dare migliori risposte al Paese di quelle che si prospettano con questa manovra".