Schlein: "Parlamento umiliato per coprire divisioni maggioranza"

Roma, 17 set. (askanews) - "Avete proceduto su questa riforma a suon di forzature umiliando il Parlamento e i vostri stessi parlamentari: quando si è mai vista una riforma costituzionale che nei quattro passaggi d'aula non subisce nemmeno una minima modifica?". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, intervenendo in aula alla Camera nel corso della seduta fiume sulla riforma costituzionale che prevede la separazione delle carriere dei magistrati. "Chi ha scritto la Costituzione - ha ricordato - ha previsto quattro passaggi proprio per ascoltare e riflettere, per favorire il dialogo tra maggioranza e opposizione. Ci troviamo invece oggi a fare questa discussione da soli".

"Avete blindato la riforma: l'avete blindata per la vostra debolezza, per le vostre divisioni, avete respinto ogni emendamento, anche quelli di buon senso come quello sulla parità di genere nel sistema elettivo del CSM: non avete ascoltato non soltanto noi dell'opposizione, ma nemmeno gli autorevoli e trasversali pareri di esperti delle associazioni, dei giuristi, non avete tenuto in considerazione le audizioni. Avete ignorato i numerosi appelli di costituzionalisti e penalisti", ha incalzato Schlein.

"La verità - ha concluso - è che a voi non sta a cuore il buon funzionamento dello Stato, non vi interessa affrontare i problemi reali della giustizia e degli italiani: vi serve questa riforma come baratto al vostro interno per uno scambio di potere indecente tra giustizia, premierato e autonomia differenziata che è l'unico collante che tiene insieme questo governo. Con quale irresponsabile e colpevole leggerezza state mettendo mano ai pesi e contrappesi sani della Costituzione che reggono la nostra democrazia? Non vi guida il bene dei cittadini, ma la sete di potere, non l'amore per la giustizia, ma la furia ideologica di chi si vuole innalzare al di sopra della legge e della giustizia e dei giudici".