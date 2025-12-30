Schlein: "Manovra sbagliata, è di austerità e lo state rivendicando"

Roma, 30 dic. (askanews) - "La prima preoccupazione degli italiani sono il carovita e le liste di attesa per la sanità, non lo dice il Pd, lo dicono le ultime rilevazioni che avete letto tutti ieri. Molti italiani non sono tornati a casa nelle feste perchè non si potevano permettere il biglietto. Negli ultimi 4 anni Istat dice che i costi alimentari sono aumentate del 25 per cento e gli stipendi si sono ridotti del 9 per cento. Un italiano su dieci rinuncia a curarsi: è la carne viva delle disuguaglianze che sono aumentate e su cui questa manovra non interviene" perciò è "sbagliata, va in direzione sbagliata, di austerità e lo state rivendicando": lo ha dichiarato la segretaria del Pd, Elly Schlein, nella dichiarazione di voto sulla legge di bilancio alla Camera.

"È una manovra di promesse tradite: dovevate abolire la Fornero e avete allungato l'età pensionabile e abolito opzione donna, dovevate abolire le accise e le avete aumentate. È sempre colpa di qualcun altro? Dopo 3 anni di governo non vi crede più nessuno", ha aggiunto.

"Siamo a fine anno per i vostri litigi costanti rischiando l'esercizio provvisorio", ha aggiunto "è una manovra che aiuta i più ricchi, lo dice l'Istat, date 440 euro in più a chi guadagna 199 mila euro", ha attaccato Schlein.