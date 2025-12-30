ULTIME NOTIZIE 30 DICEMBRE 2025

Schlein: "Manovra sbagliata, è di austerità e lo state rivendicando"

Roma, 30 dic. (askanews) - "La prima preoccupazione degli italiani sono il carovita e le liste di attesa per la sanità, non lo dice il Pd, lo dicono le ultime rilevazioni che avete letto tutti ieri. Molti italiani non sono tornati a casa nelle feste perchè non si potevano permettere il biglietto. Negli ultimi 4 anni Istat dice che i costi alimentari sono aumentate del 25 per cento e gli stipendi si sono ridotti del 9 per cento. Un italiano su dieci rinuncia a curarsi: è la carne viva delle disuguaglianze che sono aumentate e su cui questa manovra non interviene" perciò è "sbagliata, va in direzione sbagliata, di austerità e lo state rivendicando": lo ha dichiarato la segretaria del Pd, Elly Schlein, nella dichiarazione di voto sulla legge di bilancio alla Camera.

"È una manovra di promesse tradite: dovevate abolire la Fornero e avete allungato l'età pensionabile e abolito opzione donna, dovevate abolire le accise e le avete aumentate. È sempre colpa di qualcun altro? Dopo 3 anni di governo non vi crede più nessuno", ha aggiunto.

"Siamo a fine anno per i vostri litigi costanti rischiando l'esercizio provvisorio", ha aggiunto "è una manovra che aiuta i più ricchi, lo dice l'Istat, date 440 euro in più a chi guadagna 199 mila euro", ha attaccato Schlein.

POLITICA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi