ULTIME NOTIZIE 13 OTTOBRE 2026

Schlein incontra Susan Sarandon: continueremo a combattere per Gaza

Roma, 13 ott. (askanews) - Elly Schlein e Susan Sarandon a Roma a parlare di Gaza. L'incontro al The Space Cinema Moderno dove la segretaria del Pd ha visto l'attrice Usa, in prima linea per la causa "propal", e ospite di Alice nella città - manifestazione parallela alla Festa del Cinema di Roma - prima del suo dialogo con il pubblico in occasione della consegna del Womenlands Excellence Award e la presentazione del film "The Accompanist" di Zach Woods, in cui è protagonista.

Schlein ha detto a Sarandon: "Lo scorso anno insieme alle forze dell'opposizione abbiamo organizzato una grande manifestazione di solidarietà a Roma per Gaza con oltre 300.000 persone per chiedere la fine dell'occupazione in Cisgiordania, e continueremo a combattere". "È importante che non diventi normalità quello che accade a Gaza, e che se ne continui a parlare" ha detto Sarandon.

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