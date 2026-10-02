Schlein: inclusivi ma uno non vale uno, abbiamo il doppio dei voti

Roma, 2 ott. (askanews) - "Il programma si scrive con tutta l'alleanza, sapendo bene che in quella discussione bisogna essere inclusivi, ma che non è che uno vale uno". Lo ha detto Elly Schlein, segretaria Pd, parlando alla direzione del partito, a Roma.

"A noi, compagne e compagni, non ci ha regalato niente nessuno - ha continuato - Se siamo saldamente il primo partito di opposizione è perché ce lo siamo guadagnati con la fatica, con il sudore, con l'impegno a convincere le persone una per una, che ci hanno consegnato il doppio dei voti delle altre forze".

"Non faremo mai più alla destra il favore di dividerci, questo è un impegno chiaro che prendiamo con i nostri elettori", ha aggiunto", "Oggi una coalizione esiste, siamo in grado di battere la destra uniti e si sono gradualmente superati steccati, diffidenze e il percorso unitario è maturato nel lavoro quotidiano, cioè nella collaborazione quotidiana nel parlamento e nelle commissioni, nelle piazze che abbiamo frequentato o organizzato insieme con le proposte unitarie e le battaglie condivise delle opposizioni".