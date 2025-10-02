ULTIME NOTIZIE 02 OTTOBRE 2025

Schlein: inaccettabile l'attacco di Meloni al diritto di sciopero

Roma, 2 ott. (askanews) - "Non è accettabile che il governo provi a coprire o ignorare il grido di centinaia di migliaia di manifestanti che in modo pacifico hanno scioperato e manifestato per i palestinesi, smettetela di criminalizzare ogni piazza e ogni forma di dissenso; non potete ignorare un sentimento che è forte e attraversa il Paese, ci saranno scioperi anche domani e noi saremo con loro, pacificamente per manifestare per la Flotilla e per Gaza". Così la segretaria Pd Elly Schlein, parlando alla Camera. "È inaccettabile - ha proseguito Schlein - l'attacco della presidente Meloni allo sciopero, con minacce di precettazioni. Giù le mani dal diritto di sciopero, l'Italia è migliore di chi la governa".

