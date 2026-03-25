Schlein: disponibile alle primarie se sceglieremo questa modalità

Roma, 25 mar. (askanews) - "Sono molto fiduciosa", "troveremo un accordo su tutto, troveremo un accordo sulle modalità per costruire il programma". Così la segretaria del Pd Elly Schlein parlando alla sede della stampa estera a Roma.

"C'è ancora del lavoro da fare", ha aggiunto, "chiederò ai miei colleghi che questo lavoro non lo facciamo da soli, ma proviamo a trovare il modo per coinvolgere anche quei milioni di persone che sono andati a votare per difendere la Costituzione qualche giorno fa".

"Con i colleghi poi sono certa ci metteremo d'accordo anche sulle modalità della scelta della guida. Ho sempre detto che io sarò disponibile a qualunque modalità, comprese le primarie se sceglieremo queste, ma io penso che oggi la priorità nostra debba essere capire come tenere un filo con quelle persone e non perdere quella mobilitazione", ha dichiarato.