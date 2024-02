Schlein: di Giulio Santagata ricordiamo il suo riformismo radicale

Modena, 16 feb. (askanews) - "Tanto abbiamo ancora da portare avanti dell'insegnamento che Giulio Santagata e la sua grande inventiva, il suo spirito di servizio per la comunità e la sua grande umanità ci hanno lasciato e continuano a insegnarci". Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, a margine di un'iniziativa organizzata a Modena in memoria dell'economista ed ex ministro scomparto lo scorso giugno, del quale occorre ricordare in particolare il suo "riformismo radicale".

"Ho un ricordo molto sentito e commosso - ha detto Schlein che ha partecipato come uditrice all'incontro alla presenza dell'ex premier Romano Prodi e di Pier Luigi Bersani -. Un ricordo commosso come è stato questa sera in questo bel momento di ricordo di Giulio Santagata, del suo riformismo radicale, della sua passione per il territorio e di come riusciva a calare la visione del futuro del paese in politiche concrete che cambiano la vita delle persone".

"Come è stato raccontato dai protagonisti di questa sera - ha aggiunto la segretaria dem - la lotta contro ogni forma di ingiustizia, disuguaglianza, e farlo sempre con un chiodo fisso che Giulio aveva che era quello della partecipazione".