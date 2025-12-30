ULTIME NOTIZIE 30 DICEMBRE 2025

Schlein: "Costruiremo alternativa e vi batteremo a prossime elezioni"

Roma, 30 dic. (askanews) - "Costruiremo l'alternativa e andremo a battervi alle prossime elezioni". Così Elly Schlein conclude il suo intervento in aula alla Camera sulla legge di bilancio.

"È tempo di pagelle - ha detto la segretaria del Pd - non l'ho data io, l'ha data Pagella Politica dicendo che nell'ultimo anno 7 su 10 delle dichiarazioni di Meloni sono risultate imprecise o completamnente sbagliate, si può sbagliare l'ho fatto anch'io, ma dopo tre anni la vostra propaganda non regge più e chi lo farà valere sono gli italiani che vivono la realtà sulla loro pelle".

