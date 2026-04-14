ULTIME NOTIZIE 14 APRILE 2026

Schlein condanna attacco di Trump a Meloni: "Non accettiamo minacce"

Roma, 14 apr. (askanews) - "Voglio esprimere la nostra più ferma condanna, che sono certa sarà unanime in quest'aula, per l'attacco del presidente Donald Trump alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni per avere doverosamente espresso solidarietà a Papa Leone". Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein parlando in aula alla Camera.

"E voglio dire - ha aggiunto - che l'Italia è un paese libero e sovrano e che la nostra costituzione è chiara: l'Italia ripudia la guerra. Nessun capo di Stato straniero può permettersi ad attaccare o minacciare o mancare di rispetto al nostro Paese e al nostro governo. Siamo avversari in quest'aula ma siamo tutte e tutti cittadini italiani e rappresentanti degli italiani e non accetteremo attacchi o minacce al governo e al nostro Paese. Chiediamo su questo davvero una condanna unanime".

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