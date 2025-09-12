ULTIME NOTIZIE 12 SETTEMBRE 2025

Schlein con Jacinda Ardern e Kati Piri: l'Italia riconosca la Palestina

Milano, 12 set. (askanews) - Incontro alla festa dell'Unità di Milano per Elly Schlein con l'ex premier neozelandese Jacinta Arden e l'esponente del Partito del Lavoro olandese Kati Piri; per la segretaria del PD l'occasione per ribadire la sua posizione sulla guerra a Gaza dicendosi anche orgogliosa che ci siano membri del Partito Democratico a bordo delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla.

"Anche qui torniamo a insistere sulla necessità di sanzioni per il governo Netanyahu e i suoi ministri che dichiarano apertamente l'obbiettivo di occupare Gaza" ha detto Schlein, "gravissimo anche che Netanyahu abbia detto che non ci sarà mai uno Stato di Palestina. Noi pensiamo invece che lo Stato italiano debba riconoscere uno Stato ai palestinesi che come gli israeliani hanno diritto di vivere in pace e in sicurezza".

POLITICA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi