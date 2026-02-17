ULTIME NOTIZIE 17 FEBBRAIO 2026

Schlein: col Board of Peace governo cerca di violare Costituzione

Roma, 17 feb. (askanews) - "State cercando di violare un divieto costituzionale giocando con le parole". Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein parlando in aula alla Camera in merito al Board of Peace voluto da Donald Trump.

"Si decide se l'Italia accetta di partecipare a un organismo nato per soppiantare le Nazioni unite. Si decide se l'Italia accetta di partecipare allo smantellamento del diritto internazionale per sostituirlo con il 'Board of peace'", ha aggiunto.

Stiamo parlando di "sostituire la diplomazia con gli affari" e la "Commissione europea ha chiarito che non sarà parte del board nemmeno come osservatrice". Rivolta al ministro degli Esteri Antonio Tajani ha aggiunto: "Non ci venga a raccontare che è previsto dalla risoluzione Onu: prevedeva un organismo temporaneo che coinvolgesse i palestinesi, lo statuto proposto da Trump non prevede nessuna di queste cose".

