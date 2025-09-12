ULTIME NOTIZIE 12 SETTEMBRE 2025

Schlein: coalizione progressista in sette regioni, non succedeva da vent'anni

Milano, 12 set. (askanews) - La segretaria del PD Elly Schlein rivendica la linea politica di ricerca dell'unità che ha portato a trovare un candidato progressista in sette regioni in vista delle amministrative, "non succedeva da vent'anni" dice alla Festa dell'Unità a Milano a margine dell'incontro con l'ex premier neozelandese Jacinda Ardern e la deputata olandese Kati Piri. "Guardi" aggiunge mostrando un braccialetto ai cronisti "questo me l'hanno regalato i giovani democratici, c'è scritto 'testardamente unitari', è la linea che porto avanti da quando sono segretaria perché ce lo chiede la nostra gente che vuole un'alternativa a queste destre. Si vedono i risultati, penso alle regioni e alle città dove abbiamo già vinto con tutte le forze alternative alle destre. Con queste premesse abbiamo trovato candidature forti e credibili e programmi condivisi perché non ci uniamo sul potere come fanno a destra ma sulle cose da fare insieme. In Veneto la destra aspetta di decidere il candidato a seconda di come vanno le Marche, noi l'abbiamo fatto scegliere ai veneti".

