Schlein: che avete fatto in 4 anni? Vi occupate solo di voi da mesi

Roma, 8 ott. (askanews) - "Sono quattro anni che siete al governo, ma per l'Italia cosa avete fatto? Mettete la testa fuori da questi palazzi". Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein parlando in aula alla Camera nel corso delle dichiarazioni di voto sulla legge elettorale.

"Solo di voi vi state occupando da mesi. Per voi l'unica priorità è cambiare questa legge elettorale. Le imprese intanto chiudono per i costi dell'energia tra i più cari d'Europa, le famiglie devono scegliere se pagare l'affitto o le bollette. Tutto questo non è successo per caso, è successo perché avete scelto di occuparvi soltanto di voi".