ULTIME NOTIZIE 13 NOVEMBRE 2025

Schlein: centri Albania inumani e vuoti, Meloni si prenda responsabilità

Roma, 13 nov. (askanews) - "La colpa del fatto che hanno fallito e hanno costruito centri inumani, illegali e peraltro vuoti è colpa della presidente del Consiglio che ogni tanto dopo tre anni che governa potrebbe prendersi mezza responsabilità". Così Elly Schlein sui centri in Albania, a margine di un evento a Roma, nel giorno del Vertice intergovernativo Italia-Albania con il presidente Edi Rama a Roma da Meloni.

"Aveva detto funzioneranno e non funzionano, hanno buttato 800 milioni di euro degli italiani per fare prigioni vuote hanno impiegato esponenti delle forze dell'ordine quando in tutta Italia hanno problemi di organico per fare propaganda inutile e inefficace".

POLITICA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi