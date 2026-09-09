ULTIME NOTIZIE 09 SETTEMBRE 2026

Schlein: AfD? A furia rincorrere estrema destra, PPE ha aperto strada

Roma, 9 set. (askanews) - "Certo che è preoccupante l'avanzata di una forza in Sassonia-Anhalt, con dichiarate nostalgie naziste. Credo sia la dimostrazione che abbiamo ragione da tempo quando denunciamo che i popolari europei a furia di rincorrere l'estrema destra stanno aprendo la strada all'estrema destra": lo ha dichiarato la segretaria del Pd, Elly Schlein, a margine della Festa nazionale di Avs alla Città dell'Altra economia martedì 8 settembre a Roma.

"Noi qui ci stiamo occupando di costruire un'alternativa dopo che la destra governa già da 4 anni e si vedono i risultati", ha aggiunto Schlein, che ha partecipato al dibattito con i due leader di Avs, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, e il leader 5Stelle Giuseppe Conte.

POLITICA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi