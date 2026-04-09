Schlein a Meloni: occasione sprecata, non avete fatto nulla per gli italiani

Roma, 9 apr. (askanews) - "Che occasione storica che ha sprecato, presidente, di cambiare questo paese. Avevate i numeri per fare tutto e non avete fatto nulla per cambiare la vita degli italiani". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein parlando in aula alla Camera dopo l'informativa della premier Giorgia Meloni.

Poi, Schlein ha parlato della situazione internazionale. "L'articolo 11 che non lascia spazio a dubbi: l'Italia ripudia la guerra. Due giorni fa il presidente Trump ha minacciato di morte un'intera civiltà, è lo stesso uomo per cui lei ha proposto il Nobel per la pace. Ma quale Nobel per la pace! Nessuno vuole rinunciare alla relazione con gli Stati Uniti ma ci si sta a testa alta, dicendogli che si sbaglia, dicendo a lui come a Netanyahu che si devono fermare".

"Ieri - ha aggiunto - hanno continuato a bombardare il Libano come se non ci fosse stata una tregua, hanno colpito anche un mezzo italiano e voi ancora non riuscite a dirgli chiaramente 'vi dovete fermare'".