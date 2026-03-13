Scarecrow a Flashback, "Un dispositivo d'arte a difesa della vita"

Torino, 13 mar. (Askanews) - "Il nome di questo dispositivo è Scarecrow, quindi spaventapasseri. Agli artisti che abbiamo contattato, abbiamo chiesto di arrangiarsi, di trovare il materiale a loro vicini per poter riformulare la materia, facendo diventare oggetto di difesa, così come sono gli spaventapasseri, dispositivo a difesa della vita. Questo è quello che abbiamo chiesto. E diciamo che con estrema urgenza siamo riusciti a realizzare questa cosa". Così il direttore artistico e curatore Alessandro Bulgini ha presentato la nuova mostra di Flashback Habitat - Ecosistema per le Culture Contemporanee di Torino, dedicata al tema dello spaventapasseri.

"Scarecrow sarà a disposizione per quattro giorni a settimana fino al 27 di settembre, a Flashback Habitat. La speranza è che questi dispositivi vengano colti come opportunità per agire. Ognuno si prende la responsabilità di creare il proprio meccanismo di difesa. È un momento particolare, ce n'è bisogno. Lo hanno fatto con grande generosità gli artisti, spero così che sia per gli altri, per voi", ha aggiunto Bulgini.

La direzione di Flashback con Scarecrow conferma la propria volontà artistica e culturale di utilizzare l'arte come dispositivo di denuncia, capace di smascherare e mettere in luce gli inganni e i soprusi della società. Una presa di posizione che non si limita alla contemplazione estetica, ma che assume l'arte come gesto civile, un invito a guardare, a riconoscere e a prendere parte.