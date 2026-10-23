Scambio di prigionieri Mosca-Kiev, 270 ucraini tornano a casa

Roma, 23 ott. (askanews) - Scambio di prigionieri tra Mosca e Kiev. Nelle immagini rilasciate dalla presidenza ucraina, i 270 che tornano a casa dalla prigionia russa e con le bandiere giallo-blu sulle spalle riabbracciano i proprio cari.

"Sono tornati a casa 270 dei nostri uomini. Un risultato molto importante. Stanno tornando a casa membri della Guardia Nazionale, tra cui soldati del contingente Azov, guardie di frontiera, soldati di Teroboronivtsi, soldati della Marina, delle Forze di Terra, delle Forze Aviotrasportate, del Servizio di Trasporto Speciale Statale, nonché nove civili. La maggior parte di loro era in prigionia dal 2022" ha affermato il presidente Volodymyr Zelensky.

Kiev ha rilasciato da parte sua altrettanti prigionieri russi.