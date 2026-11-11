Scalera madre eccessiva e ostile in "Il fuoco che ti porti dentro"

Roma, 11 nov. (askanews) - Vanessa Scalera rompe ogni tabù sulla maternità interpretando una donna ostile, eccessiva, recriminatoria, rivendicativa nel nuovo film di Edoardo De Angelis "Il fuoco che ti porti dentro", tratto dal romanzo di Antonio Franchini, nei cinema dal 19 novembre. Angela arriva da Napoli a Milano per trascorrere la vigilia di Natale con il figlio, che per salvarsi si è creato una vita professionale e familiare lontano da lei. La casa di Antonio, interpretato da Lino Musella, diventa immediatamente un campo di battaglia emotivo, comico e feroce che fa riemergere un passato di sopraffazioni e incomprensioni.

Vanessa Scalera ha spiegato: "A lei piace la sceneggiata, piace incidere così nella vita delle persone, a lei piace esagerare. C'è il piacere di dire: soffro più di tutti e voi non potete comprenderla questa cosa", mentre Musella ha detto: "Lei è un personaggio che è continuamente in rapporto con se stessa, che fa continuamente quello che sente, per cui sente come sta continuamente, cosa che il figlio probabilmente tiene sotto, a partire dalle sue ambizioni, ecco".

De Angelis in tv aveva portato i conflitti familiari di due testi di Eduardo, "Natale in casa Cupiello" e "Non ti pago", e a questo proposito ha affermato: "Io trascorro molto tempo in famiglia e anche nelle famiglie degli altri e più tempo trascorro più non capisco proprio quale possa essere la formula alchemica dell'armonia, perché più si sta insieme e più si litiga. La contiguità genera esplosioni di conflitti sedimentati, forse a volte dimenticati".