ULTIME NOTIZIE 20 MAGGIO 2026

Sbs guarda agli Usa tra AI e accessori smart

Milano, 20 mag. (askanews) - Un'azienda tech italiana nata nel novarese e cresciuta fino ad acquisire alcuni dei propri competitor e ad aprire una filiale negli Stati Uniti. Sbs ha inaugurato a Miasino la settima edizione di The Next, l'evento con cui presenta strategie e novità nel mondo degli accessori tech, tra intelligenza artificiale, audio smart e soluzioni pensate per la mobilità quotidiana.

Al centro dell'edizione 2026 ci sono novità dedicate all'energia, all'outdoor e ai servizi digitali. Tra queste Stickit, piattaforma per creare adesivi personalizzati on demand, ma anche power bank e sistemi di ricarica con display intelligenti e batterie allo stato solido, pensate anche per il trasporto aereo. Presentata inoltre Wild Gear, proposta dedicata all'outdoor con dispositivi multifunzione dotati di ricarica solare, torcia integrata e funzione power bank, come ha spiegato Marco Visconti, direttore generale di SBS: "Cerchiamo di intercettare non solo la tecnologia, ma anche i bisogni dell'utente. Abbiamo creato una linea per chi ama stare all'aperto e sentirsi comunque in sicurezza".

Accanto agli accessori arrivano anche tracker compatibili con Apple e Android per localizzare oggetti personali e bagagli, oltre ad auricolari con funzioni AI integrate.

Oltre alla partecipazione alle fiere tech più importanti del settore, da Las Vegas a Berlino, l'azienda punta a rafforzare sempre di più la propria presenza internazionale.

"Abbiamo fatto diverse acquisizioni e abbiamo consolidato la nostra presenza in Europa e quest'anno apriamo anche la filiale degli Stati Uniti proprio per avere una distribuzione globale", ha concluso Visconti.

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