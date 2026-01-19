ULTIME NOTIZIE 19 GENNAIO 2026

Sbarcati a Palermo 90 migranti soccorsi dalla nave Ocean Viking

Milano, 19 gen. (askanews) - Si sono concluse le operazioni di sbarco al porto di Palermo di circa 90 migranti soccorsi dall'Ocean Viking, imbarcazione dell'organizzazione umanitaria Sos Méditerranée. Le persone soccorse in acque siriane e libiche adesso sono state accolte dalle autorità portuali e dalla Croce Rossa Italiana e messe tutte in sicurezza. Tra queste anche 13 minori.

"Questo è un momento bello, per tutti noi. Ringraziamo tutto il gruppo qui presente della Ocean Viking per averci salvato, tutti noi, per aver salvato la mia famiglia. È un viaggio difficile quando arrivi dalla Libia. Tre giorni in acqua sono molto duri per tutti noi", ha detto Rabie Ali, migrante sudanese.

"La Ocean Vikings ha attraccato a Palermo alle 11 con 90 persone che abbiamo preso a bordo nelle ultime operazioni. Un salvataggio di un gommone in pericolo e un'evacuazione della nave mercantile Sider", ha spiegato Francesco Creazzo, portavoce di Sos Mediterrané.

"Piano piano le persone stanno sbarcando e poi verranno distribuite nei centri più adatti ad accoglierle. Ma non sappiamo molto di questo processo perché non è condiviso con noi", ha concluso Creazzo.

CRONACA
12
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi