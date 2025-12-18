ULTIME NOTIZIE 18 DICEMBRE 2025

Sbarcati a Napoli i 113 naufraghi soccorsi da una nave di Emergency

Napoli, 18 dic. (askanews) - "Ieri ero abbastanza teso, perché quando c'è di mezzo la tua libertà personale non è un discorso politico e dover spiegare a tua figlia e tuo figlio che il papà rischia di andare in galera perché sopra i 4 anni c'è la galera, non ci sono i lavori socialmente utili. Era qualcosa che non mi lasciava dormire tranquillo. Stanotte ho dormito bene".

Nel giorno dell'assoluzione definitiva per Matteo Salvini, che era accusato di sequestro di persona e rifiuto d'atti d'ufficio in relazione al caso Open Arms, continua l'opera delle Ong per salvare migranti dal mare. Mercoledì nel porto di Napoli è avvenuto lo sbarco delle 113 persone soccorse dalla Life Support, nave di ricerca e soccorso di Emergency, in due distinte operazioni nelle acque internazionali del Mediterraneo centrale.

Le 113 persone soccorse, tutti uomini di cui tre minori non accompagnati, erano partite dalle coste libiche e provengono da Bangladesh, Pakistan ed Egitto. Paesi devastati da conflitti, instabilità politica, povertà estrema e crisi climatica, che non sono e non dovrebbero essere considerati sicuri.

"Molti dei naufraghi hanno condiviso con noi le loro esperienze, soprattutto dei centri di detenzione libici, dove sono stati sottoposti a violenze di vario tipo - ha commentato in una nota Annachiara Burgio, mediatrice culturale a bordo della Life Support di Emergency -. Alcuni riportano sulla propria pelle i segni dei trattamenti inumani e delle torture subite, molti hanno raccontato delle condizioni pessime in cui erano costretti a vivere in questi centri, vessati con costanti minacce e violenze e in condizioni igienico sanitarie praticamente assenti".

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi