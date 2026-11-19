Roma, 19 nov. (askanews) - Sono sbarcate nel porto di Brindisi le otto persone portate in salvo il 15 novembre dalla Life Support, la nave di ricerca e soccorso di Emergency, intervenuta in acque internazionali della zona Sar (Search and rescue) libica. Il capomissione della nave Jonathan Nanì La Terra:

"Per raggiungere il porto di Brindisi ci sono voluti tre giorni di navigazioni, tra le 8 persone soccorse c'era un minore non accompagnato, tutte provenivano da Pakistan e Bangladesh, dopo i controlli delle autorità sanitarie è stato autorizzato lo sbarco, oa la Life Support si prepara a una nuova missione di ricerca e soccorso nel Mediterraneo Centrale".

Un intervento di salvataggio complesso, ha spiegato Emergency, i migranti sono stati costretti a gettarsi in mare da un'imbarcazione non identificata che si è avvicinata alla nave a velocità sostenuta, di notte. Gli otto hanno riferito di essere partiti alle ore 23.00 di sabato 14 novembre da Zawiya, in Libia.

"Abbiamo navigato ammassati in condizioni disumane per sei ore - ha raccontato un ragazzo dal Pakistan - appena siamo arrivati di fronte alla Life Support, i conducenti ci hanno intimato di alzarci e di gettarci in acqua, puntandoci le armi contro. Ci hanno lasciato alla deriva in mare al buio... Siamo fortunati a essere vivi".

La nave di ricerca e soccorso di Emergency è operativa dal dicembre 2022 nel Mediterraneo Centrale e ha soccorso da allora 3.709 persone.