ULTIME NOTIZIE 02 MAGGIO 2026

Savona: Carabinieri arrestano camionista con 170 kg di hashish

Milano, 2 mag. (askanews) - I Carabinieri del Nucleo Operativo di Milano Duomo, in collaborazione con quelli di Savona, hanno arrestato ieri un autotrasportatore croato di 57 anni in flagranza di spaccio di stupefacenti. L'operazione è scattata durante un servizio di prevenzione sul Lungomare Giacomo Matteotti, dove l'autoarticolato con targa croata - arrivato via terra al Porto di Savona dopo aver imbarcato il rimorchio in Spagna - è stato fermato e perquisito.

Svuotato il rimorchio dai pallet, i militari hanno rilevato anomalie nel pianale: rimuovendo i pannelli, hanno rinvenuto circa 170 kg di hashish in panetti termosigillati, occultati nel doppio fondo. L'uomo è stato portato al carcere di Genova Marassi in attesa di convalida, mentre veicolo e droga sono stati sequestrati. Il procedimento resta in fase preliminare, senza responsabilità definitive per l'indagato.

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