Sasso: prematuro parlare elezioni amministrative per Futuro Nazionale

Roma, 11 feb. (askanews) - "Le forze che si ritengono conservatrici nel nostro paese ascoltino quelle che sono le rivendicazioni di un partito che appena nato è già sondato con una discreta percentuale. Ma siamo destinati a crescere perché rappresentiamo la destra vera". Lo ha detto il deputato vannacciano Rossano Sasso in un punto stampa a Montecitorio, con accanto i colleghi Edoardo Ziello ed Emanuele Pozzolo.

"Avremo nelle prossime settimane una struttura e dei referenti territoriali, ma è prematuro parlare di elezioni amministrative", ha aggiunto, sottolineando che "nel giro di qualche settimana Vannacci sarà a Roma a dare man forte alle proposte dei tre deputati di FnV".