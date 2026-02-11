ULTIME NOTIZIE 11 FEBBRAIO 2026

Sasso: prematuro parlare elezioni amministrative per Futuro Nazionale

Roma, 11 feb. (askanews) - "Le forze che si ritengono conservatrici nel nostro paese ascoltino quelle che sono le rivendicazioni di un partito che appena nato è già sondato con una discreta percentuale. Ma siamo destinati a crescere perché rappresentiamo la destra vera". Lo ha detto il deputato vannacciano Rossano Sasso in un punto stampa a Montecitorio, con accanto i colleghi Edoardo Ziello ed Emanuele Pozzolo.

"Avremo nelle prossime settimane una struttura e dei referenti territoriali, ma è prematuro parlare di elezioni amministrative", ha aggiunto, sottolineando che "nel giro di qualche settimana Vannacci sarà a Roma a dare man forte alle proposte dei tre deputati di FnV".

POLITICA
11
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi