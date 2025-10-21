ULTIME NOTIZIE 21 OTTOBRE 2025

Sarkozy verso il carcere mano nella mano con Carla Bruni

Milano, 21 ott. (askanews) - L'ex presidente francese Nicolas Sarkozy, accompagnato dalla moglie Carla Bruni, lascia la sua abitazione nella zona ovest di Parigi per recarsi alla prigione della Santé. I due, mano nella mano, sono stati accolti da un centinaio di sostenitori.

L'ex presidente francese è atteso presso il carcere della Santé a Parigi, dove sarà incarcerato, quasi un mese dopo la sua condanna per associazione a delinquere nel caso di sospetto finanziamento libico della sua campagna presidenziale del 2007. Questa è la prima volta che un ex presidente della Repubblica (2007-2012) viene incarcerato.

rapidamente

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi