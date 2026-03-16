ULTIME NOTIZIE 16 MARZO 2026

Sarkozy torna in tribunale per il processo d'appello sui fondi libici

Parigi, 16 mar. (askanews) - Nicolas Sarkozy arriva in tribunale a Parigi con i suoi avvocati, Jean-Michel Darrois e Christophe Ingrain, per il processo d'appello sui presunti fondi illeciti dalla Libia per la sua campagna elettorale del 2007 che si svolge dal 16 marzo al 3 giugno. L'ex presidente francese è stato condannato il 25 settembre 2025 in primo grado a 5 anni. Dopo 20 giorni di detenzione nel carcere de La Santé, Sarkozy, 71 anni, ha presentato ricorso ed è stato rilasciato il 10 novembre 2025.

Nelle immagini di AfpTv anche l'arrivo di Eric Woerth, ex ministro e tesoriere dall'allora campagna elettorale di Sarko del 2007, e di Brice Hortefeux, ex ministro degli Interni e suo caro amico.

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